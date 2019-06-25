Министр образования Хакасии назвала автором «Горе от ума» Радищева

Глава Минобразования Хакасии Лариса Гимазутина приписала авторство произведения «Горе от ума» Александру Радищеву, а не Александру Грибоедову.

У нее спросили, насколько актуальна русская литература сейчас, в том числе литература XVIII века, в частности, Радищев (автор «Путешествия из Петербурга в Москву»). «Да. «Горе от ума» проходят», – приводит ответ министра «Комсомольская правда».

В министерстве образования Хакасии пояснили, что министр «оговорилась».

«После эфира Лариса Николаевна даже сама сказала, что ошибка, конечно, непростительная. Но я думаю, это оговорка и даже специально не стал акцентировать на этом внимание. Иногда в эфир приходят тупые люди – ну, тупые, что с них взять. А тут – именно оговорка», – заявил также журналист Алексей Кириченко, который брал интервью.

Гимазутина окончила Абаканский государственный педагогический институт по специальности «Математика и физика».