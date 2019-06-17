Полиция объяснила появление 40-километровой сплошной линии на трассе под Воронежем

Нанесение 40-километровой непрерывной сплошной линии на трассе между Воронежем и Нововоронежем, которое, по словам пользователей соцсетей, привело к пробкам, не согласовали с ГИБДД, рассказала начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Куликова.

По ее словам, разметку сделали по распоряжению департамента дорожной деятельности Воронежской области, передает РИА «Новости».

«Данная инициатива департамента с Госавтоинспекцией предварительно согласована не была. В настоящее время сотрудниками правления ГИБДД проводится анализ принятого решения», – сказала Куликова.

Она добавила, что на этом участке трассы за последние пять лет были зарегистрированы 137 ДТП с 45 смертельными исходами и 228 травмированными лицами.

При этом в социальных сетях пользователи отмечают, что разметка длиной в 40 километров увеличила количество пробок и заставила автомобилистов обгонять другие машины по обочине. По их мнению, такая ситуация не способствует снижению аварийности. Впрочем, ряд пользователей считают, что на опасном участке этой трассы число ДТП снизится благодаря разметке.