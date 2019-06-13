Россиянам разрешат зарегистрировать излишки земли

Владельцы земельных участков смогут зарегистрировать излишки земли, если в процессе комплексных кадастровых работ выяснится, что площадь используемой ими земли больше, чем предусмотрено документами, сообщает Росреестр.

Соответствующие изменения в законы о кадастровой деятельности и о государственной регистрации недвижимости были одобрены Совфедом 11 июня, следует из сообщения на сайте Росреестра.

Руководитель ведомства Виктория Абрамченко сообщила, что «если в ходе проведения комплексных кадастровых работ выяснится, что гражданин использует большую площадь земли, чем это предусмотрено документами, закон дает ему возможность оформить такие излишки».

Она рассказала также, что «с момента начала выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году площадь земельных участков, учтенных в реестре недвижимости в результате таких работ, увеличилась на 20%».

Кроме того, «проведение комплексных кадастровых работ позволяет органам власти обеспечить справедливое налогообложение на своих территориях».

Одобренный закон предусматривает, что Росреестр будет устранять ошибки в местоположении границ земельных участков и административных границ.

В службе госрегистрации подчеркнули, что итоги кадастровых работ позволяют местным органам власти повысить эффективность управления территориями, а также сократить количество земельных споров и защитить права собственников.

Проект закона разрабатывался на основе анализа кадастровых работ в 2017-2018 годах на территории 16 регионов.

В 2019 году на выполнение такого вида работ в 33 субъектах из федерального бюджета выделят 205 млн рублей.

По информации Росреестра, на 2020 год в службу поступили заявки от 46 субъектов России на проведение комплексных кадастровых работ.