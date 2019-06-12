В Сирии сообщили об отражении ракетной атаки со стороны Израиля

Системы противовоздушной обороны Сирии в ночь на среду, 12 июня, отразили атаку Израиля на юг арабской республики, сообщает сирийское государственное ТВ.

«Системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Ikhbariya.

По информации канала, при атаке был нанесен лишь материальный ущерб.

Также сообщается, что в небе над некоторыми районами Дамаска были слышны взрывы от работы ПВО.

Другой государственный телеканал, Syria TV, сообщает, что после ракетной атаки Израиль начал создавать помехи сирийским радарам.

Ранее в Сирии сообщали, что Израиль нанес ракетные удары по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс, средствами ПВО две ракеты сбиты. В результате один человек погиб, двое ранены.

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