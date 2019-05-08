Россия собралась полностью локализовать производство газовых турбин

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил министерствам до конца мая подготовить законопроект по доведению локализации производства газовых турбин до 100% к 2025 году.

Соответствующее решение было принято по итогам совещания о локализации производства газовых турбин высокой мощности, сообщается на сайте правительства России.

Минромторгу, Минэкономразвития и Минэнерго также поручено обеспечить контроль за сохранением и дальнейшим использованием в российской юрисдикции прав на технологии, конструкторскую и техническую документацию, патенты и новые разработки в том объеме, который необходим для производства и модернизации соответствующей продукции на территории страны. Кроме этого, министерства совместно с ФАС должны будут представить проект решения о проведении до 1 сентября долгосрочного конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов с использованием экспериментальных образцов отечественных газовых турбин в диапазоне мощностей 60-80 МВт и 150-180 МВт суммарной мощностью до 1,4 ГВт.

В 2017 году президент России Владимир Путин анонсировал масштабную модернизацию тепловой энергетики страны, заявив, что стало возможным благодаря созданному заделу мощностей. При этом он потребовал при выполнении этой работы вписаться в существующий порядок энерготарифов и не перекладывать затраты на потребителей.