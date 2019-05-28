Автобус с туристами из Китая перевернулся в Приморье, есть жертвы

Автобус гражданами КНР попал в ДТП в Уссурийске в Приморском крае.

«Автобус с китайскими туристами съехал в кювет и опрокинулся на бок. Предварительно, из 48 граждан Китая двое погибли, еще трое пострадали», – сообщил представитель экстренных служб региона РИА «Новости».

Отмечается, что все пострадавшие – взрослые, детей среди них нет. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее туристический автобус попал в ДТП около итальянского города Сиена, в результате погиб один человек.

Позднее российское посольство сообщило, что погибшей была россиянка, всего в аварии пострадали 19 россиян.