«Зенит» подарил Беглову победный мяч

Главный тренер ФК «Зенит», ставшего чемпионом России, Сергей Семак подарил врио главы Санкт-Петербурга Александру Беглову мяч, с которым клуб одержал победу в заключительной игре сезона, сообщает пресс-служба администрации города.

«Этот мяч принес нам удачу, пусть он принесет удачу и вам», – заявил Семак.

Футболистов чествовали перед праздничным гала-концертом «Классика на Дворцовой» с участием ведущих оперных исполнителей мира. Концерт приурочен к 316-й годовщине Санкт-Петербурга, сообщается на сайте администрации.

Беглов поздравил всех присутствующих с праздником: «Нам есть чем гордиться. Город-герой, город-труженик, город открытый и гостеприимный. Таким его знает и любит весь мир».

Также Беглов порадовался победе «Зенита», заявив: «Кубок остается у нас, в нашем городе – навечно, виват «Зениту», виват Санкт-Петербургу», – передает ТАСС.

Кубок чемпионов РПЛ вынес ветеран «Зенита» Александр Анюков, передает Пятый канал.

В воскресенье прошел последний 30-й тур чемпионата России по футболу. «Зенит», который обеспечил себе победу в чемпионате России, обыграл на своем поле «Енисей», который вылетел из премьер-лиги, со счетом 4:1.