Власти Москвы не согласовали гей-парад

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Китай приготовил США редкоземельный удар

У Китая есть чем ответить США на удар по HuaweiФото: Jason Lee/Reuters
Пекин готовит ответный удар Вашингтону на фоне эскалации торговой войны и истории с Huawei. Эксперты полагают, что Пекин вынет из рукава припрятанный козырь – свое господство на мировом рынке редкоземельных металлов. Под ударом окажется вся высокотехнологичная отрасль США, в том числе бизнес Илона Маска и яблочный мир Apple. Выиграть в этой войне сможет тот, кто в ней не участвует, а именно Россия.  Подробности...
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Зачем Трамп признался в кибервторжении в Россию

Киберкомандование США допустило нелепые ошибки при атаке на РоссиюФото: U.S. Army/Flickr
Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США? Подробности...
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Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами

Москва могла бы зарабатывать на продаже своих паспортов богатым жителям Запада, вроде ДепардьеФото: Станислав Красильников/ТАСС
Молдавии впервые в истории удалось выгодно сбыть свой паспорт – более чем 100 тысяч евро инвестиций. Как известно, многие другие страны не гнушаются продавать свои паспорта, обогащая бюджет. На российский паспорт тоже претендуют иностранцы из дальнего зарубежья – в том числе из-за наших низких налогов. Так не пора ли Москве открыто раздавать паспорта в обмен на инвестиции? Подробности...
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Америку ждет испытание социализмом

Социалистические идеи привлекают все больше американской молодежиФото: facebook.com/demsocialists
Опросы общественного мнения показывают, что все больше американцев считают социализм благом для США – их пока еще меньше тех, кто оценивает его негативно, но разрыв планомерно сокращается. Более того, положительное отношение к социализму высказывают уже 70 процентов демократов, что означает, что соперником Трампа на выборах 2020 года станет кандидат с социал-демократической программой. Cможет ли он победить нынешнего президента? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Является ли Россия империей

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сколько ни называй население РФ нацией, сколько ни тверди о создании общероссийской гражданской политической нации «россиян», а логика подсказывает, что все это не совсем так. Даже интуиция – и та кричит: а как же русский народ? Подробности...
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Блеск и нищета Первой Оранжевой

Владимир Можегов, публицист
Революции часто начинаются из ничего, но приводят к более чем серьезным последствиям, разрушая жизненный уклад, страны и целые цивилизации. В эти майские дни нелишне вспомнить, с чего начались все революции второй половины ХХ века. Подробности...
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Перебои с хамоном не надо сравнивать с концлагерем

Алексей Алешковский, сценарист
Если исходить из системы ценностей, в которой главенствуют права и свободы человека, то нынешний режим является самым либеральным в истории России. Тем не менее, мы регулярно слышим, что «живем в концлагере». Подробности...
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            Власти Москвы не согласовали гей-парад

               22 мая 2019, 11:33
            Фото: David W Cerny/Reuters
            Текст: Алина Назарова

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            Московские власти отказались согласовывать проведение гей-парада 25 мая и трех ЛГТБ-митингов 25-27 мая, заявил первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

            «По результатам рассмотрения уведомлений заявленные публичные мероприятия согласованы не были на основании действующих норм международного права и законодательства РФ», – ответил Олейник на вопрос ТАСС, было ли согласовано проведение гей-парада 25 мая и трех ЛГБТ-митингов 25, 26 и 27 мая.

            Олейник апеллировал к Конвенции о правах ребенка, согласно которой образование детей должно быть направлено в том числе на уважение к национальным ценностям их страны. Российские законы, перечисленные чиновником, гласят, что ребенка необходимо защищать от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Сверх этого в России действует штраф за распространение такой информации среди несовершеннолетних: для граждан от 4 до 5 тыс. рублей.

            Организаторы предполагали провести мероприятия 25 мая с 13.00 до 15.00 в формате шествия от площади Никитские Ворота по Тверскому бульвару до Пушкинской площади (300 человек) и с 17.00 до 19.00 – митинг в сквере Лермонтовской площади на 300 человек. 26 мая они намеревались организовать митинг с 13.00 до 15.00 на Театральной площади у памятника Карлу Марксу на 300 человек, а 27 – еще один митинг с 13.00 до 15.00 на площади Никитские Ворота у памятника Клименту Тимирязеву (тоже 300 человек).

            В 2015 году в Москве уже была попытка организовать два ЛГБТ-митинга и гей-парад, но власти города отказались согласовать эти акции. Организаторы подали жалобу в суд на это решение, однако Преображенский районный суд Москвы признал законным отказ столичной мэрии. 


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