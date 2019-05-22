Власти Москвы не согласовали гей-парад

Московские власти отказались согласовывать проведение гей-парада 25 мая и трех ЛГТБ-митингов 25-27 мая, заявил первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

«По результатам рассмотрения уведомлений заявленные публичные мероприятия согласованы не были на основании действующих норм международного права и законодательства РФ», – ответил Олейник на вопрос ТАСС, было ли согласовано проведение гей-парада 25 мая и трех ЛГБТ-митингов 25, 26 и 27 мая.

Олейник апеллировал к Конвенции о правах ребенка, согласно которой образование детей должно быть направлено в том числе на уважение к национальным ценностям их страны. Российские законы, перечисленные чиновником, гласят, что ребенка необходимо защищать от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Сверх этого в России действует штраф за распространение такой информации среди несовершеннолетних: для граждан от 4 до 5 тыс. рублей.

Организаторы предполагали провести мероприятия 25 мая с 13.00 до 15.00 в формате шествия от площади Никитские Ворота по Тверскому бульвару до Пушкинской площади (300 человек) и с 17.00 до 19.00 – митинг в сквере Лермонтовской площади на 300 человек. 26 мая они намеревались организовать митинг с 13.00 до 15.00 на Театральной площади у памятника Карлу Марксу на 300 человек, а 27 – еще один митинг с 13.00 до 15.00 на площади Никитские Ворота у памятника Клименту Тимирязеву (тоже 300 человек).

В 2015 году в Москве уже была попытка организовать два ЛГБТ-митинга и гей-парад, но власти города отказались согласовать эти акции. Организаторы подали жалобу в суд на это решение, однако Преображенский районный суд Москвы признал законным отказ столичной мэрии.