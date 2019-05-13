Мэрию Москвы уведомили о проведении гей-парада

Активисты ЛГБТ-движения направили в мэрию Москвы уведомление о проведении гей-парада, а также трех митингов, которые должны состояться в мае, сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

По его словам, парад собираются провести от памятника Тимирязеву возле площади Никитских ворот по Тверскому бульвару в сторону Пушкинской площади. Ожидается около 300 человек. По словам Никитина, уведомления поданы во исполнение постановления ЕСПЧ по делу «Алексеев и другие против России», в котором он пытался опротестовать запреты гей-парадов и ЛГБТ-акций в России. 6 мая решение в пользу Алексеева вступило в силу, передает «Интерфакс».

Мероприятие пока не согласовано. Алексеев заявил, что вопрос стоит только в политической воле, так как ЛГБТ-активисты «не нарушают никаких требований закона».

В ноябре 2018 года ЕСПЧ признал незаконным запрет российских властей на проведение парадов активистов ЛГБТ.

Ранее Алексеев подавал заявления на проведение гей-парадов в разных городах России, однако всякий раз ему отказывали – даже после первоначального согласования.