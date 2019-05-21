Виторган и Собчак обсудили вопрос мести

Телеведущая Ксения Собчак обсудила в социальных сетях вопрос мести с актером Максимом Виторганом, с которым они разошлись в марте.

«Близким кругом обсуждали сегодня интересный вопрос. Кто такой «добрый» человек? И кого считать злым? Я предложила такую формулировку: добрый человек – тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть не может находиться в зоне доброты, месть в любом виде – в злословии или поступках – всегда проявление зла. А вы как считаете? Может мстительный человек быть добрым?» – задала Собчак подписчикам вопрос в своем аккаунте Instagram.

Телеведущей в комментариях под постом ответил Виторган.

«Очень хорошая емкая формулировка, Ксения! Главное повторять: «я не специально», – и можно воротить что угодно в принципе. Для нас, людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты кладезь!» – написал он.

Ксения Собчак и Максим Виторган поженились 1 февраля 2013 года. В марте 2019 года они объявили о прекращении отношений и раздельном проживании.

Этим событиям предшествовал ряд скандалов. Так, в январе Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала Ксения Собчак, которую обвиняли в измене.

Об официальном расторжении брака пока не сообщалось.



