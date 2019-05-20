Лавров передал Помпео письмо детей арестованной в США россиянки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе на встрече в Сочи с госсекретарем Майком Помпео передал ему письмо детей арестованной в США по делу об их похищении россиянки Богданы Осиповой, сообщил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«Министр Лавров во время переговоров с Майклом Помпео 14 мая передал ему обращение от детей Осиповой, которое было адресовано министерству иностранных дел России и в госдепартамент США», – передает слова Брода РИА «Новости».

Он рассказал, что общался с руководителями департамента Северной Америки российского МИД, которые стали свидетелями переговоров.

«Лавров передал это письмо и выразил тревогу, озабоченность в связи с судьбой Богданы Осиповой, которая находится в крайне тяжелом состоянии. Фактически здоровье ее подорвано, она не получает необходимую медицинскую помощь. Лавров также выразил надежду на объективное судебное рассмотрение, объективный приговор», – сказал Брод.

В письме, по его словам, дети рассказывают о своей трудной судьбе, о побоях и издевательствах со стороны отца, о том, что не могли жить с ним, поэтому и поехали с матерью в Россию.

«Вот сейчас уже длительное время разлучены с матерью, тревожатся о ее судьбе, просят, чтобы судебное рассмотрение, приговор учитывал эти обстоятельства. А также пишут, что у их отца сейчас новая семья, и вряд ли он будет уделять им должное внимание, если они окажутся на территории Соединенных Штатов», – добавил он.

Член СПЧ заметил, что «следствие практически шантажировало их мать» тем, что в случае приезда детей на территорию США, то она получит меньший срок заключения.

В 2017 году Осипову задержали в США. Ее обвинили в похищении собственных малолетних дочерей с двойным гражданством. Американский суд оставил детей с отцом, российский – с матерью. Девочки находятся в Калининграде, их опекает тетя.

Против Осиповой были выдвинуты также новые обвинения, одним из которых является вымогательство.