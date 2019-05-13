В самолет Меркель врезался автомобиль

В самолет Bombardier Global 5000, на котором летает канцлер Германии Ангела Меркель, въехал автомобиль Renault Trafic, сообщили немецкие СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту Дортмунда, передает РИА «Новости» со ссылкой на BIld.

В момент аварии водителя Renault в автомобиле не было, говорится в сообщении. По информации источника, он забыл поставить машину на ручной тормоз, вследствие чего и произошло столкновение. В самолете канцлера находились три члена экипажа, они не пострадали.

В марте пассажирский самолет авиакомпании Caribbean Airlines врезался в стену терминала в международном аэропорту Piarco в Тринидаде и Тобаго.

Ранее в Домодедово самолет столкнулся с фонарным столбом.