Самолет врезался в здание аэропорта в Южной Америке

Пассажирский самолет авиакомпании Caribbean Airlines врезался в стену терминала в международном аэропорту Piarco в Тринидаде и Тобаго.

Инцидент произошел в среду. Самолет ATR 72 направлялся в ангар и врезался в стену терминала, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз авиакомпании.

Пассажиров на борту не было.



«Степень ущерба самолету оценивается, он выведен из эксплуатации. Никто из персонала не пострадал», – отметили в авиакомпании.

Ведется расследование инцидента.

В феврале в Домодедово пассажирский самолет столкнулся с фонарным столбом из-за того, что пилот потерял управление.