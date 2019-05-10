Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

В Сети появились фото, на которых предположительно изображены места применения секретной высокоточной американской ракеты, получившей название «ниндзя-бомба».

«Ниндзя-бомба» может уничтожать цель не взрывом, а с помощью шести длинных лезвий, раскрывающихся перед ударом, сообщает «Российская газета».

Бывший офицер британской армии Ник Уотерс опубликовал в Twitter фото, на котором, по его мнению, видны результаты применения новой секретной ракеты с лезвиями-мечами. «Кто-нибудь помнит эти странные удары, вероятно, нанесенные силами США в основном по автомобилям, во время которых не было взрывов, но все внутри машины погибало?» – написал он.

«Я помню, как ломал голову целую вечность, пытаясь выяснить, что попало в машину Абу Хайра аль-Масри, заместителя лидера «Аль-Каиды». Оказывается, это была ракета с прикрепленными к ней мечами», – пишет Ник Уотерс. Он также опубликовал и возможное изображение ракеты с выдвигающимися лезвиями-убийцами.

Эту ракету также называют «метеор, наполненный мечами», пишет американское издание The National Interest. Ракета с инертной боеголовкой и шестью раскрывающимися лезвиями пробивает крыши зданий и автомобилей, так она может уничтожить конкретную цель, не причинив вреда другим людям, находящимся поблизости.

Ранее о разработке ракеты сообщили чиновники Белого дома.