Медведев рассказал, почему не стал писать докторскую диссертацию

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о развитии кадрового потенциала в сфере науки в Московском физико-техническом институте объяснил, почему до сих пор не написал докторскую диссертацию.

«Мне, кажется, это абсолютно правильно, потому что может не быть времени для написания докторской диссертации. Я, например, поэтому и не стал писать. Хотя абсолютное большинство моих коллег, они люди остепененные, доктора наук, а я вот всего-навсего кандидат», – пояснил глава правительства, передает ТАСС.

Медведев также оценил предложение разрешить защиту докторской по автореферату в случае, если на степень подает признанный в научном сообществе ученый, не имеющий свободного времени для написания объемного материала.

«Для состоявшегося ученого, причем молодого – ему может до 30 лет быть – тем не менее [сохраняется] необходимость обязательно написать толстый фолиант, который представить и сказать: «Ну, вот он теперь доктор наук – с ним можно разговаривать», – прокомментировал премьер.

«Это подчас ненужная история или трудноисполнимая, и в этом плане нам какие-то нужно все-таки вернуть ранее существовавшие возможности для признанных ученых такого рода работы готовить», – сказал глава правительства.

Также Медведев высказался за возврат аспирантуре «истинного смысла», которая должна быть частью научной работы.

«Обучение в аспирантуре должно, наконец, вернуться к научной деятельности, и, действительно, результатом должна быть специальная квалификационная работа», – заявил премьер.

По его словам, образование нужно получать во время учебы в университете, которая завершается с получением диплома. «Все остальное, что за этими рамкам, это, конечно, уже наука», – добавил он.

«С этим связано, к сожалению, и падение качества кандидатских диссертаций, но это общая беда для всей страны, это касается разных областей знания, особенно гуманитарных научных исследований», – заключил глава правительства.