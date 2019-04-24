Эксперт объяснила, почему в России сокращается число партий

«Действительно, число партий сокращается. Волна хайпа, если выражаться современным языком, которая поднялась в 2012 году, перешла теперь в более «экспертную» фазу», – пояснила газете ВЗГЛЯД глава комитета корпуса «За честные выборы» Алена Булгакова. Она прокомментировала прогноз ЦИКа о том, что в России может исчезнуть до трети партий.

«Руководство партий стало понимать, что партийная система требует от них определенных обязательств. Партия и на региональном уровне, и на федеральном должна участвовать в избирательных кампаниях. Некоторые партии не справляются с такими обязанностями и, соответственно, прекращают свою деятельность», – заявила руководитель исполкома Общероссийского общественного движения корпус «За честные выборы» Алена Булгакова.

«Либерализация законодательства для партий, введенная в 2012 году, как раз установила семилетний срок для партий. Они могут выдвигаться на выборы при определенных условиях – это участие в тех или иных кампаниях в определенном количестве субъектов. Соответственно, в этом году мы проходим семилетний рубеж, это первое отсечение, – сказала Булгакова. – Партии, созданные не с целью достижения реальных результатов, в принципе прекращают свое существование».

Около трети зарегистрированных в России партий могут исчезнуть уже в этом году, заявила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова. «Мы проанализировали информацию о соответствии партии этим критериям (закону о партиях), и на сегодняшний день, по нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждают свою состоятельность и примерно треть может быть ликвидирована уже к концу года», – цитирует Памфилову РИА «Новости».

Как напомнила глава ЦИК, в 2012 году минимальная численность в результате поправок в законы для создания партий была сокращена в 80 раз – с 40 тысяч до 500 человек. «С пяти до семи лет был увеличен срок, который дается партии, чтобы доказать, что партия живая», – отметила Памфилова.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию снижения их (партий) числа. Партии-однодневки постепенно-постепенно уходят одна за другой и испускают дух. Это естественный процесс», – пояснила Памфилова. Например, почти половина из всех партий представили нулевые сводные финансовые отчеты за 2018 год, отметила глава ЦИК, сообщает ТАСС.

Памфилова в среду высоко оценила действующую систему наблюдения на выборах, но при этом призвала упростить регистрацию наблюдателей. В частности, списки назначенных наблюдателей теперь можно будет предоставлять в избирком меньше чем за три дня до голосования. По мнению экспертов, тем самым власть идет навстречу политически активным гражданам, реально желающим принять участие в избирательном процессе.

«У нас теперь и общественные палаты могут вести общественный контроль, наблюдать за выборами. Действительно, норма, которая обязывает кандидатов и избирательные объединения направлять за три дня списки в соответствующую избирательную комиссию, создавала много ограничений – как для самих наблюдателей, так и для кандидатов и избирательных объединений», – отметила Булгакова.

«У нас была такая категория наблюдателей и оппозиционных партий, которые кричали о том, что это ограничивает их право и они не могут направить наблюдателей. Но на самом деле суть нормы заключалась не в том, чтобы ограничить, а в том, чтобы дать доступ всем желающим гражданам, которые проявляли гражданскую активность, выступить в роли наблюдателей на выборах. Списки, которые предоставлялись за три дня в избирком, фактически просто бронировали места. А избирательная комиссия разрешала, вплоть до дня тишины, менять имена в этом списке. То есть можно было менять людей, но нельзя было заявляться на участки, где ты ранее не заявлялся. Словом, сама процедура уведомления доказала, наверное, свою состоятельность, но все-таки какой-то формат либерализации здесь возможен», – признала глава корпуса.

Она также напомнила, что еще в феврале рабочая группа во главе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко поддержала идею смягчения муниципального фильтра на выборах с 10% до 5%. И «Единая Россия» поддержала эту идею. С тех пор варианты снижения фильтра обсуждаются и в Госдуме, и в ЦИКе.

«Механизм муниципального фильтра как таковой не создавал на самом деле серьезных барьеров, – считает Булгакова. – Партии, которые хотели работать, работали, оставались в системе. А те, кто не мог договориться с избирателями, с муниципальными депутатами, те, соответственно, пытались всячески оправдать свою неудачу тем, что против них составили заговор», – пояснила глава корпуса «За честные выборы».

«Но нынешнее смягчение муниципального фильтра – это опять же шаг в демократизации законодательства. Снижение до 5% для некоторых регионов – это такая значимая вещь, которая позволит партиям, избирательным объединениям, которые ранее не проходили муниципальный фильтр, попробовать снова. Может быть, в этот раз у них все получится», – надеется эксперт.