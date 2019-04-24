Захарова рассказала, кого больше всех возмутило решение России по Донбассу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение упростить выдачу российского гражданства жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Больше всех решением об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса возмущаются те, кто несколько лет доказывали, что Россия предала людей, которые на нее понадеялись», – написала Захарова в Facebook

В среду Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В Донецке обрадовались упрощению получения гражданства России, а в Луганске рассказали о желании порвать с Украиной после получения российских паспортов.