Мать и брата Дудя избили в Москве

Мать и брата журналиста Юрия Дудя избили на западе Москвы во время попытки похищения ребенка, возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Как сообщает Telegram-канал Mash, родственников Дудя избили еще осенью прошлого года во время попытки похищения племянника журналиста.

«Брат Юры – Игорь – сейчас разводится со своей женой. Пара не может поделить маленького сына. Его и пыталась отнять женщина – вместе со своим отцом и еще тремя крепко сбитыми подручными», – сообщает телеграм-канал.

Там же отмечается, что в ходе нападения ребенка похитить не удалось.

После нападения 62-летняя мать и 39-летний брат журналиста обратились в полицию, однако правоохранители после проверки в январе отказали в возбуждении дела. Спустя месяц после вмешательства прокуратуры решение полиции было отменено, дело вернули на дополнительную проверку и 6 марта возбудили дело по статье УК РФ 116 «Побои».

В нападении подозревают 59-летнего московского бизнесмена Геннадия, его дочь Юлию и троих охранников.