Эксперт рассказал о запчастях к военной технике, ставших причиной коррупционного скандала на Украине

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5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 17:46  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Трамп открыл новый фронт против Индии

Своим решением Трамп сводит на нет 20-летние усилия США по соблазнению ИндииФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
В индо-пакистанском инциденте Китай занял сторону Пакистана, а США выступают на стороне Индии. Но случилось то, что не вписывается в сценарий «опосредованной войны» китайцев и американцев: Трамп объявил Индии торговую войну. Не исключена связь и с желанием индийцев купить у России С-400. Был ли этот ход США продуманным по отношению к геополитическому партнеру и чем ответит Дели? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
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Мы снова живем в эпоху глушилок

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, для которых их неудачи объясняются колдовством, будут склонны сжигать ведьм. Люди, которые видят причины своих провалов в кознях хакеров, будут стремиться отключить других от интернета. Параноики по-своему очень логичны. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

У Порошенко не получилось стать героем

Глеб Простаков, журналист
После Майдана в воздухе ощущался страх и желание перемен. На этом фоне можно было попытаться сотворить чудо. Это чудо позволило бы легитимировать все – силовой захват власти, утрату Крыма, войну, русофобию, неонацизм и церковный раскол. Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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    Политические аксиомы Путина

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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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            Эксперт рассказал о запчастях к военной технике, ставших причиной коррупционного скандала на Украине

               5 марта 2019, 16:40
            Фото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
            Текст: Алексей Нечаев

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            «Для России важно, чтобы эта продукция была произведена легально и легально была экспортирована», – заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Так он прокомментировал военно-технический аспект коррупционного скандала на Украине, связанного с закупкой в России деталей (а именно высотомеров) для самолетов Ан-26.

            «Да, высотомеры производятся в России, и продукцию для «антоновских» самолётов производит очень много смежных компаний. Что касается продукции двойного назначения – высотомер ставится что на гражданских, что на военных самолётах. И здесь всё, к сожалению, завязано на формальности и зависит от того, как тот или иной прибор зарегистрирован, какой у него код», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ провели расследование, по результатам которого выяснили, что лица из окружения действующего президента страны Петра Порошенко наживались на поставках российских запчастей к военной технике, завышая их стоимость в разы.

            В расследовании Bihus.info, речь идет о генеральном директоре государственного концерна «Укроборонпром» Павле Букине и бывшем заместителе секретаря СНБО Украины Олеге Гладковском. Как утверждают авторы расследования, схема крылась в покупке высотомеров РВ-5МД1, ВЭМ-72ФГ и ВМФ-50 российского производства для самолетов Ан-26, непосредственно закупкой занималась компания «Укрспецэкспорт», которую в 2016 году возглавлял Букин.

            Ранее Порошенко уволил Олега Гладковского с должности замсекретаря СНБО.

            В Кремле заявили, что публикации украинских СМИ о якобы контрабандных поставках запчастей из России для военной техники Украины являются абсурдными.

            «Каждый прибор имеет специальный код, по которому определяется назначение прибора: военного или гражданского.  Бывает, что одно и то же изделие имеет два кода: и военный, и гражданский. И в зависимости от того, куда и для чего он экспортируется, он проходит через таможню по соответствующим кодам», – продолжил Гусаров.

            По его словам, для России важно, чтобы эта продукция была произведена легально и легально была экспортирована.

            «Я не думаю, что наши таможенники настолько наивны, чтобы полагать, что прибор, который ставится на ещё советские самолёты, вдруг понадобился Саудовской Аравии, у которой этих самолётов нет. Полагаю, если бы он действительно проходил по военной классификации, наверное, они бы просто не имели права дать разрешения на экспорт. Его бы просто не пропустили.

            Причём очень часто наши компании сталкивались с такой проблемой, когда где-нибудь в Африке эксплуатируются, допустим, наши российские Ил-76 и там что-то сломалось. Туда надо вывезти какой-то агрегат, а он проходит как устройство двойного назначения, и всё: таможенник не даёт добро», – пояснил эксперт.

            «Да и с точки зрения Украины там вся история обусловлена предвыборной кампанией и наценками на эти приборы, которые были куплены через фирмы-прокладки. Украина сама для себя выстроила такие препятствия в плане военно-технического сотрудничества. Это уже их заботы», – резюмировал Гусаров.


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