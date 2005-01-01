Эксперт рассказал о запчастях к военной технике, ставших причиной коррупционного скандала на Украине

«Для России важно, чтобы эта продукция была произведена легально и легально была экспортирована», – заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Так он прокомментировал военно-технический аспект коррупционного скандала на Украине, связанного с закупкой в России деталей (а именно высотомеров) для самолетов Ан-26.

«Да, высотомеры производятся в России, и продукцию для «антоновских» самолётов производит очень много смежных компаний. Что касается продукции двойного назначения – высотомер ставится что на гражданских, что на военных самолётах. И здесь всё, к сожалению, завязано на формальности и зависит от того, как тот или иной прибор зарегистрирован, какой у него код», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ провели расследование, по результатам которого выяснили, что лица из окружения действующего президента страны Петра Порошенко наживались на поставках российских запчастей к военной технике, завышая их стоимость в разы.

В расследовании Bihus.info, речь идет о генеральном директоре государственного концерна «Укроборонпром» Павле Букине и бывшем заместителе секретаря СНБО Украины Олеге Гладковском. Как утверждают авторы расследования, схема крылась в покупке высотомеров РВ-5МД1, ВЭМ-72ФГ и ВМФ-50 российского производства для самолетов Ан-26, непосредственно закупкой занималась компания «Укрспецэкспорт», которую в 2016 году возглавлял Букин.

Ранее Порошенко уволил Олега Гладковского с должности замсекретаря СНБО.

В Кремле заявили, что публикации украинских СМИ о якобы контрабандных поставках запчастей из России для военной техники Украины являются абсурдными.

«Каждый прибор имеет специальный код, по которому определяется назначение прибора: военного или гражданского. Бывает, что одно и то же изделие имеет два кода: и военный, и гражданский. И в зависимости от того, куда и для чего он экспортируется, он проходит через таможню по соответствующим кодам», – продолжил Гусаров.

По его словам, для России важно, чтобы эта продукция была произведена легально и легально была экспортирована.

«Я не думаю, что наши таможенники настолько наивны, чтобы полагать, что прибор, который ставится на ещё советские самолёты, вдруг понадобился Саудовской Аравии, у которой этих самолётов нет. Полагаю, если бы он действительно проходил по военной классификации, наверное, они бы просто не имели права дать разрешения на экспорт. Его бы просто не пропустили.

Причём очень часто наши компании сталкивались с такой проблемой, когда где-нибудь в Африке эксплуатируются, допустим, наши российские Ил-76 и там что-то сломалось. Туда надо вывезти какой-то агрегат, а он проходит как устройство двойного назначения, и всё: таможенник не даёт добро», – пояснил эксперт.

«Да и с точки зрения Украины там вся история обусловлена предвыборной кампанией и наценками на эти приборы, которые были куплены через фирмы-прокладки. Украина сама для себя выстроила такие препятствия в плане военно-технического сотрудничества. Это уже их заботы», – резюмировал Гусаров.