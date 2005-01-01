Появились данные о том, как США изучают военные возможности Венесуэлы

Рядом с Венесуэлой с прошлой недели стали очень часто дежурить американские самолеты-разведчики RC-135, которые таким образом, вероятно, прощупывают военные возможности латиноамериканской страны.

О том, что у берегов Венесуэлы все чаще стали появляться американские самолеты-разведчики, сообщает Telegram-канал «Оперативная линия».

В том числе RC-135 был замечен у Венесуэлы в понедельник.

Кроме того, мониторинговые авиационные порталы констатируют частое появление у берегов Венесуэлы топливозаправщиков, которые обычно сопровождают стратегические самолеты-разведчики и стратегические бомбардировщики.

RC-135 – серия самолетов для радиоэлектронной разведки и аэрофотосъемки производства Boeing. Имеют также системы управления и целеуказания наземным и воздушным средствам ПВО.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не исключает военной агрессии США против Венесуэлы, говорил об этом и секретарь Совбеза России Николай Патрушев.