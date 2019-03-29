Сообщения о новых санкциях США ударили по рублю

Евро и доллар выросли к рублю в ходе торгов на Московской бирже после сообщения о новых санкциях США против России.

Курс доллара по состоянию на 17.55 мск вырос на 1,25% к уровню закрытия предыдущих торгов – до 65,75 рубля, курс евро – на 1,23% – до 73,75 рубля, приводит ТАСС данные торговой площадки.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что США подготовили проект нового пакета санкций в отношении России, он связан с инцидентом в Солсбери и затронет банковский сектор.