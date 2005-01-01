Военный транспортник Ил-112 получил разрешение на первый полет

Методический совет одобрил начало летных испытаний нового российского военно-транспортного Ил-112В, об этом сообщил источник в авиационной отрасли.

«Методический совет дал добро на начало летных испытаний, самолет полетит в ближайшие дни», – сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что первый полет Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля.

Также в СМИ сообщали о проблемах с двигателем самолета Ил-112В.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В разрабатывается для перевозки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения, военной техники и личного состава.