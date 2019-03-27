Уволены устроившие драку в Элисте полицейские

Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.

«По результатам проверки, проведенной сотрудниками службы собственной безопасности МВД по Республике Калмыкия в связи с инцидентом в одном из развлекательных центров Элисты, четыре сотрудника подразделений республиканской полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», – говорится в сообщении Волк на сайте МВД.

Кроме этого, восемь руководителей различного уровня были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сейчас результаты проверки переданы в следственные органы, где будет принято процессуальное решение.

Информация о драке сотрудников правоохранительных органов появилась в «Московском комсомольце». Сообщалось, что в элистинском развлекательном центре «Уралан» произошло столкновение между начальником столичного уголовного розыска, его заместителем и двумя оперативными сотрудниками с одной стороны и тремя сотрудниками следственного управления Калмыкии с другой. После этого МВД и отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Республике Калмыкия начали проверку.