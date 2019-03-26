МВД начало служебную проверку после драки полицейских в Элисте

Главное управление собственной безопасности МВД России направило в Калмыкию представителя для контроля служебной проверки в отношении сотрудников полиции, подозреваемых в участии в массовой драки в Элисте, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По решению руководства ГУ СБ МВД России представитель главка направлен в Республику Калмыкия для контроля за проведением проверки информации о причастности сотрудников органов внутренних дел региона к инциденту в одном из развлекательных заведений города Элисты в ночь с 23 на 24 марта», – передает ТАСС заявление Волк.

По словам представителя ведомства, в ходе проверки правоохранители изучат все имеющиеся материалы, в том числе, видеозаписи конфликта. В случае подтверждения причастности подозреваемых к инциденту виновные и их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сказала Волк.

Кроме этого, проверку начал отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Республике Калмыкия.

Информация о драке сотрудников правоохранительных органов появилась в «Московском комсомольце». Сообщалось, что в элистинском развлекательном центре «Уралан» произошло столкновение между начальником столичного уголовного розыска, его заместителем и двумя оперативными сотрудниками с одной стороны и тремя сотрудниками следственного управления Калмыкии с другой.