Россияне оценили экономические последствия реформ Гайдара

Доля россиян, считающих, что реформы Егора Гайдара, исполнявшего обязанности премьера с 15 июня по 14 декабря 1992 года, оказали разрушительное действие на экономику России, выросла с 2010 года с 23% до 44%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

«Значительно выросла доля тех, кто считает, что реформы, начатые в 1992 году правительством Гайдара, оказали разрушительное действие на экономику России (рост с 23% в 2010 году до 44% в 2019 году)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, среди людей старше 60 лет эта доля достигает 59%, а среди сторонников КПРФ – превышает 60%. При этом больше россиян стали испытывать безразличие и недоверие по отношению к реформам Гайдара. Если в 2016 году о безразличии заявляли 24% опрошенных, то в 2019 году – уже 31%, доля выразивших недоверие его политике за этот период выросла с 15% до 19%.

В то же время 15% россиян полагают, что реформы были необходимы, хоть и болезненны, а 10% опрошенных полагают, что в реформах не было необходимости. О положительном влиянии экономических реформ Гайдара заявил лишь 1% россиян.

«Треть россиян (32%) утверждают, что Егор Гайдар и его команда действовали в правильном направлении, но не смогли добиться поставленных целей, причем среди приверженцев непарламентских партий это мнение более распространено (45%)», – отмечается в сообщении.

Опрос проведен 18 января 2019 года посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. респондентов. В опросе принимали участие россияне старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, под руководством Гайдара была проведена либерализация цен, начата приватизация госимущества, сокращены государственные расходы, введен налог на добавленную стоимость и другие реформы. Либерализация цен практически сразу позволила решить проблему товарного дефицита, однако за этим последовало стремительное обесценивание рубля. Всего по итогам 1992 года инфляция составила 2508,8% (цены выросли в 25 раз). Политика кабинета вызвала недовольство граждан и политической оппозиции.