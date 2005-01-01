Эксперты объяснили, кто стоит за беспорядками в Белграде

«Оппозиция разношерстная, но в ее ядре те, кто достаточно давно не находится у власти, левоцентристы. Таким образом они пытаются во власть вернуться, сместив правопопулистское правительство Вучича», – сказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков. Россия же в этом противостоянии пока не «болеет» ни за одну из сторон, считает эксперт.

«Пока сложно сказать, удастся ли протестующим «свалить» президента Александра Вучича. По моим оценкам, серьезных и принципиальных изменений произойти не должно. Понятно, что оппозиция по-прежнему разделена, но тем не менее активные действия могут побудить режим Вучича к активному противодействию – что в свою очередь приведет к эскалации», – отмечает доцент кафедры теории и истории международных отношений Евгений Колосков.

Как сообщает ТАСС, в воскресенье участники беспорядков у президентского дворца в Белграде пытались наехать на сотрудников полиции на грузовой машине. В эти часы у здания резиденции Вучича находятся около тысячи протестующих, которым противостоит несколько сотен бойцов спецназа. В то же время стало известно о задержании пяти человек за участие в штурме телецентра в Белграде. Колонна протестующих движется к полицейскому участку, где находятся задержанные.

Президент Вучич сообщил, о попытках оппозиционеров прорвать внешнее ограждение перед резиденцией. Лозунги протестующих постоянно меняются: они то требуют отставки правительства и президента, то призывают главу государства выйти на улицу и обратиться к народу, передает ТАСС.

Акции протеста проходят в Сербии с начала декабря. Поводом стало нападение на лидера оппозиционной партии «Левица» Борко Стефановича в городе Крушевац. Нападение произошло после того, как Стефановича публично и резко раскритиковал президент Александр Вучич.

Эксперты-балканисты сходятся во мнении, что системные и уличные оппозиционеры, объединившиеся в «Союз за Сербию» представляют собой разношерстное объединение. Так, например, Бошко Обрадович, участвовавший в прорыве в здание телеканала RTS, – лидер движения «Двери српске», которое позиционирует себя как консерваторов, антиглобалистов и евроскептиков. «Среди протестующих люди левых взглядов – сторонники социальной справедливости, а также бывшие активисты Радикальной партии Воислава Шешеля и молодые люди, разделяющие лозунги, близкие к тем, что выдвигала эта партия», – сказала газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник и ученый секретарь Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Ирина Руднева. При этом, среди протестующих есть те, кто придерживаются прозападных взглядов.

Показательно участие в беспорядках Драгана Джиласа, который в 2008–2013 годах был мэром сербской столицы. Джилас в 1990-е годы был активным противником Слободана Милошевича, а в 2000-е он стал видным функционером Демократической партии. Эта партия, напомним, некоторое время была правящей, а ее лидер, прозападный политик Борис Тадич занимал пост президента (добавим, что Джилас был преемником Тадича на посту партийного лидера). Демпартия занимает левоцентристсую, социал-либеральную позицию и ориентируется на сближение Сербии с ЕС с перспективой вступления в Евросоюз.

Евгений Колосков полагает, что именно левоцентристы в первую очередь заинтересованы в успехе уличного протеста. «В ядре оппозиции – те, кто достаточно давно не находится у власти. Таким образом они пытаются во власть вернуться, сместив правопопулистское правительство Вучича и его Прогрессивной партии, или оказав давление на действующую власть», – полагает эксперт.

По мнению Ирины Рудневой, Запад может быть заинтересован в реализации сценария «цветной революции» в Сербии, учитывая неуступчивую позицию Вучича по косовскому вопросу. Но, делает оговорку эксперт, необходимо дождаться реакции западных держав на обострение противостояния сербской власти и оппозиции.

Колосков в свою очередь считает, что возможные перемены в Белграде существенно не повлияют на российско-сербские отношения. «Президент Владимир Путин не выразил однозначной поддержки Вучича во время нынешних протестов, совпавших с недавним визитом российского лидера в Белград. Россия заняла достаточно нейтральную позицию, – отметил Колосков, и вновь подчеркнул: политика Сербии относительно евроинтеграции и теплых отношений с Москвой вряд ли принципиально поменяется, останется Вучич у власти или нет.