В России начали разработку фрегатов с 48 крылатыми ракетами на борту

Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) разрабатывает конструкторскую документацию на создание модернизированных фрегатов проекта 22350М, способных нести на борту до 48 крылатых ракет «Калибр», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов проекта 22350М и сейчас в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика ведет разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что будет увеличено водоизмещение фрегатов до 7 тыс. тонн, а максимальный боекомплект «Калибров» на борту – до 48 единиц.

По данным источника, также в арсенал кораблей войдут гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Кроме того, сообщил он, фрегаты получат единую универсальную автоматизированную систему управления огнем всех видов корабельных средств поражения – артиллерийских, зенитно-ракетных, зенитно-артиллерийских, противокорабельных, противолодочных, противобереговых, радиоэлекторонных.

В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут заложены пять кораблей дальней морской зоны. Газета ВЗГЛЯД предположила, что несколько из них – это корабли перспективного проекта «полуфрегатов/полуэсминцев» 22350М.

Фрегаты проекта 22350 – многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, строящиеся для перевооружения ВМФ ВС России. Головной корабль этого проекта – «Адмирал Горшков». Водоизмещение фрегата – 5,4 тыс. тонн, может нести до 16 противокорабельных ракет «Оникс» из семейства «Калибр» и до 16 противолодочных ракет 91Р семейства «Калибр-НК».