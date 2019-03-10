Потепление в Арктической зоне России оказалось быстрее глобального в четыре раза

Средняя годовая температура воздуха в Арктической зоне России в 2018 году была выше нормы на 2,48 градусов по Цельсию, за последние 40 лет скорость потепления оказалась в четыре раза выше темпов глобального потепления, сообщили в Институте глобального климата и экологии.

Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период с 1976 по 2018 годы, который ученые называют временем «глобального потепления», составила 0,69 градусов Цельсия за десять лет. Это почти в полтора раза выше средней скорости потепления на территории России и в четыре раза выше темпов глобального потепления, передает RT.

Также в 2018 году на 3% оказалась превышена годовая норма осадков.

В Арктической зоне России находятся Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ямало-Ненецкий АО, а также частично территории Архангельской области, Карелии, Республики Коми, Красноярского края, Якутии и острова в Северном Ледовитом океане.

В ноябре в Институте криосферы Земли Сибирского отделения РАН заявили, что из-за глобального потепления южные регионы России станут более засушливыми, а северные – плодородными.