Познер рассказал о роли Малашенко в развитии российского телевидения

Телеведущий Владимир Познер отметил, что политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко сыграл несомненную роль в российском телевидении.

«Конечно, эта новость очень неожиданна для меня, потому что он все-таки сыграл несомненную роль в российском телевидении. Это далеко не проходная фигура, и о нем будут помнить, конечно же», – приводятся слова Познера на сайте «Познер Online».

Телеведущий рассказал, что был знаком с Малашенко еще с советских времен, когда он работал в Институте США и Канады и затем референтом в ЦК.

«Он приходил и участвовал в моих передачах, которые шли на Соединенные Штаты Америки. Когда он уже был на НТВ, я несколько раз пересекался с ним. Что я могу сказать: он был организатором, причем очень хорошим, очень толковым и очень профессиональным. Безусловно, он понимал многое в своем деле как организатор средства массовой информации», – сказал Познер.

По словам телеведущего, Малашенко «был сдержанным» и «прекрасно знал себе цену».

Ранее сообщалось, что бывший медиаменеджер Малашенко, один из основателей НТВ, найден мертвым в Испании. Ему было 64 года.

На смерть Малашенко отреагировали его бывшие коллеги: главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналист Тимур Валеев и телеведущая Ксения Собчак, а также бывший телеведущий Лев Новоженов, который заявил, что последние события его жизни «бесконечно удивляли».