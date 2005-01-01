Саакашвили доказал, что он «подлинный грузин» с греческой примесью

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прошел специальный генетический тест в США, чтобы доказать, что он грузин, вопреки различным слухам на родине о его некоренном происхождении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Ни одной капли крови во мне нет негрузинской», – сообщил он.

При этом он тут же добавил, что тест установил, что его происхождение является грузинским на 99%, а на 1% – греческим.

«Нет ни одного пересечения в происхождении с другим населением региона», – заявил бывший лидер Грузии, осужденный на родине заочно за коррупцию и превышение служебных полномочий на три и шесть лет лишения свободы.

Он также отметил, что нарушил вековую традицию предков, женившись на европейке – супругой Саакашвили является голландка Сандра Руловс.

По его словам, те, кто его обвиняют в негрузинском происхождении, пусть сами теперь пройдут подобный генетический тест.