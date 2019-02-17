В Грузию не впустили почти 60 граждан России

Россия на шестом месте в списке стран, гражданам которым в январе было отказано во въезде в Грузию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на МВД Грузии.

Первое место в списке «отказников» занимает Иран – 576 граждан этой страны не смогли по тем или иным причинам попасть в Грузию. Тегеран уже неоднократно заявлял протесты на этот счет.

На втором месте – Индия (366 отказов), далее следуют Азербайджан – 124, Турция – 116, Туркменистан – 72, Россия – 58.

В целом, если в январе прошлого года в пересечении границы Грузии было отказано 1 тыс. 47 гражданам, в январе этого – 1 тыс. 587.

По какой причине не впускают россиян, не указывается, предположительно чаще всего это происходит из-за нарушения ими грузинского «Закона об оккупации», по которому посещение Абхазии и Южной Осетии разрешается только с позволения Тбилиси.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе этого года численность визитеров из России в Грузию составила 85 тыс. 922 человека, что на 16,8% больше, чем в январе 2018-го. Напомним, что в прошлом году Грузию посетило 1 млн 404 тыс. 757 граждан России, что на 23,8% больше, чем в 2017-м.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после войны 2008 года. При этом россиянам виза в Грузию не нужна. Доходы Грузии от туризма в прошлом году составили 3,2 млрд долларов.