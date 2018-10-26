Шевчук отреагировал на использование фото больной девушки в рекламе ресторана «Тануки»

«Шутить над физическими достоинствами или недостатками людей – это безнравственно», – заявил газете ВЗГЛЯД музыкант Юрий Шевчук, комментируя скандал с рекламой ресторана «Тануки», на которой болеющая поликистозом яичников Уитни Тор представлена девушкой, страдающей от неумеренного переедания.

Шевчук подчеркнул, что когда юмор касается людей, надо вести себя очень тонко.

«Качество юмора в стране такое, что многие сваливаются в антиэстетику, в антиэтику, в антимораль. Когда дело касается людей, надо вести себя очень тонко. Мы все разные: разного вида, цвета, толщины и шутить на эту тему вообще пошло», – сказал музыкант.

Напомним, ресторан японской кухни «Тануки» в преддверии 14 февраля выложил в соцсетях рекламный пост «Твоя девушка сегодня вечером», где изображена болеющая поликистозом яичников Уитни Тор, после чего пользователи обрушились с критикой на заведение.