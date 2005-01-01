Польша и США подписали договор на поставку ракет HIMARS

Польша и США подписали договор о поставке Варшаве ракетных комплексов HIMARS с дальностью до 300 километров.

Церемония подписания контракта состоялась на территории первой базы транспортной авиации в Варшаве, передает РИА «Новости».

В ней приняли участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, министр обороны Мариуш Блащак и вице-президент США Майкл Пенс.

Согласно договору, в Польшу будут поставлены 20 ракетных установок, боеприпасы к ним, учебный и логистический пакеты. Контракт оценивается в 414 млн долларов.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов сообщал, что в зону поражения ракет, закупаемых Польшей у США, попадает в том числе Калининградская область.