Крупное месторождение нефти нашли в Мексике

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти на суше в штате Табаско на юго-востоке страны, сообщил генеральный директор предприятия Октавио Ромеро Оропеса.

Оропеса сообщил президенту латиноамериканского государства Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, что подтверждено «наличие гигантского месторождения объемом в 500 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории 3P (доказанные, вероятные и возможные запасы)», передает ТАСС со ссылкой на газету El Universal.

Pemex назвала это открытие самым важным из всех, которые были сделаны на юге страны с 1987 года.

Отмечается, что в мае 2019 года Лопес Обрадор объявил о подписании соглашения с тремя крупными банками для частичного рефинансирования долга Pemex.

До этого государства неоднократно заявлял, что будет уделять особое внимание развитию нефтедобывающей отрасли страны. Он обещал инвестировать в нее несколько миллиардов долларов и вывести добычу на уровень в 2,5 млн баррелей в сутки.

Ранее Мексика выставляла на тендер 15 нефтяных блоков на мелководье Мексиканского залива. Они расположены в провинциях Тампико-Мисантла, Веракрус и Куэнкас-дел-Сурэсте.