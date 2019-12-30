Наргиз ответила на обвинения в русофобии

Певица Наргиз утверждает, что все ее заявления о «ненависти» к России, являются ложью и частью кампании против нее, которая была организована после разрыва контракта с лейблом продюсера Максима Фадеева MALFA.

«Заявление о том, что я ненавижу Россию, а жителей этой страны называю «рожами», является мерзкой и подлой ЛОЖЬЮ! За что безапелляционно готова ответить на детекторе лжи! Это не оправдание! Так как оправдание, есть обоснование причины содеянного. Мне же, как оказалось хватило лишь одной «причины» для ненависти, мести и погребения заживо – разрыв контракта с лейблом (MALFA Максима Фадеева, – прим. ВЗГЛЯД). Кампания по травле меня в социальных сетях, сегодня обрела вселенский масштаб. Заказчик доволен, я – «враг народа», – написала Наргиз в Instagram.

«Но а в обиду я себя не дам! И из России я никуда не уеду! Так как любят меня тут. Вот такую странную, непохожую ни на кого, чертовку. А я люблю и всегда любила вас, за то, что дали мне такую возможность воплотить мою детскую мечту и быть настоящей», – добавила певица.

Ранее Наргиз в интервью Ксении Собчак заявила, что не рассматривает возможность переезда ее детей из США. Певица объяснила, что приняла такое решение из соображений безопасности. Более того, ее старшая дочь думает, что по Москве ходят медведи.

Телеведущий Евгений Попов в эфире программы «60 минут» раскритиковал певицу и напомнил, что за четыре года концертной деятельности она заработала в России 2,5 млн долларов.

В августе MALFA расторг контракт с Наргиз. Ей запретили исполнять музыкальные произведения продюсера. Кроме того, центр отказался от обязательств по запланированному туру.

Сама певица обвинила руководство продюсерского центра в «элементарной травле» и «перекрывании кислорода любыми возможными и невозможными путями».