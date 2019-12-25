Охлобыстин объяснил, почему вынес бы жену из огня прежде детей

Российский актер Иван Охлобыстин признался, что вынес бы из огня в первую очередь жену, которую считает своей «драгоценностью», а не детей.

Актер рассказал, что в начале своей карьеры начал вести разгульный образ жизни: выпивал, въехал на станцию метро на мотоцикле.

«Бухло, бабы, поножовщина – это юность», – заявил Охлобыстин в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» . Однако, по словам актера, все это было «в границах допустимого».

Когда актер понял, что пьет слишком много, он решил жениться и «завязать» с алкоголем. Со своей женой, актрисой Оксаной Арбузовой, Охлобстин познакомился в одном из модных клубов. Сейчас пара воспитывает шестерых детей.

«Такая драгоценность, которую из пожара нужно выносить первой. Даже если там дети остались. Она новых нарожает», – добавил Охлобыстин, отметив, что жена для него является также «сдерживающим фактором».

Ранее Охлобыстин рассказал, как с помощью алкоголя «провел проверку» несостоявшемуся зятю.