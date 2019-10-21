Охлобыстин рассказал, как отвадил жениха дочери с помощью стакана

Актер Иван Охлобыстин рассказал, как с помощью алкоголя «провел проверку» несостоявшемуся зятю.

По словам Охлобыстина, два года назад его 20-летняя дочь привела домой возлюбленного, «предлагать руку и сердце». В комментарии порталу «Кино-театр.ру» актер отметил, что парень хороший и ему понравился.

«Я ему налил стакан и себе налил стакан. Выпили, и он выпал в осадок. А я вернулся к книге, которую читал…» – рассказал Охлобыстин, отметив, что после этого жених к ним не приходил. «Но я не расстроился», – сообщил актер, пишет «Царьград».

Охлобыстин отметил, что его дочери – «мудрые девки» и понимают преимущества большой отцовской семьи, от которой им сейчас нет смысла отделяться. В то же время артист отметил, что доверяет выбору своих дочерей и готов мириться с любыми их женихами ради их счастья.