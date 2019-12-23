Первый комплект ЗРС С-350 «Витязь» поступил в армию России

«Алмаз–Антей» передал Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь», сообщила пресс-служба концерна.

«Техника при передаче выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно», – передает РИА «Новости» сообщили в концерне.

Торжественная церемония передачи прошла 22 декабря на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.



Напомним, 12 апреля замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что государственные испытания новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь-ПВО» успешно завершаются, началось производство первого серийного комплекта.

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