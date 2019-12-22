Зюганов не исключил досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключил проведения в России досрочных выборов президента страны.

На конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» он заявил, что в 2020 году коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам. Он не исключил, что в сентябре «могут быть и досрочные президентские выборы», передает РИА «Новости».

Глава пресс-службы КПРФ и пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко, комментируя слова лидера партии, пояснил, что «народно-патриотические силы должны быть готовы к любому развитию событий». Ющенко подчеркнул, что Зюганов выступал на «внутренней конференции», цель которой – «мобилизовать народно-патриотические силы», передает ТАСС.

По словам Ющенко, «это не догма и не точный прогноз, это вероятное развитие ситуации в частности».

В ходе большой пресс-конференции глава российского государства Владимир Путин заявил, что считает возможным отменить в Конституции оговорку про то, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что идея ограничения числа сроков на посту президента вполне реальна и требует обсуждения.

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