Россия модернизирует сирийский порт Тартус за полмиллиарда долларов

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в ближайшие четыре года в модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус планируется вложить 500 млн долларов.

«Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт. Сумма инвестиций на ближайшие четыре года оценивается в 500 миллионов долларов», – сообщил Борисов, который находится в Сирии с рабочим визитом, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что, несмотря на низкую загрузку, в порту созданы рабочие места для 3,7 тыс. человек. Кроме того, Россия планирует модернизировать порт до современного уровня. В рамках этого будет проведено восстановление, а в некоторых регионах – прокладка новой железной дороги через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора «Средиземное море – Персидский залив», что, по мнению инвесторов, позволит увеличить грузопоток через сирийский порт.

Напомним, в 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

Ранее сообщалось, что на базе ВМФ в Сирии создан судоремонтный комплекс.

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