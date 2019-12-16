Эксперты сравнили траты россиян и европейцев на питание

Эксперты составили рейтинг 40 европейских стран по доле расходов семей на продукты питания и выяснили, что россияне направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета.

По данным экспертов, что «наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая – у жителей Украины. Россия занимает 31-е место в рейтинге». При этом российский показатель снизился на 1 процентный пункт по сравнению с 2018 годом. У люксембуржцев на еду приходится всего 8,4% расходов. Доля трат на продукты в расходах жителей Нидерландов и Великобритании составляет по 10,6%, Ирландии – 11,5%, Финляндии – 11,7%, передает РИА «Новости».

Доля расходов на продукты питания на Украине составляет 50%. В конце рейтинга также располагаются Казахстан (47,6%), Молдавия (43,8%), Северная Македония (37,8%), Болгария (36,5%), Белоруссия (36,3%), Сербия (34,3%), Румыния (33,3%) и Литва (31,5%). Чуть меньше, чем в России, на еду тратят в Черногории (29,7%) и Хорватии (28,2%).

Кроме того, эксперты изучили, какую часть своего бюджета жители стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия. Самая низкая доля расходов на эти товары в Люксембурге, Португалии, Кипре и Молдавии. Здесь жители тратят на алкоголь и табак не более 1,6% от своих потребительских расходов. Наиболее высокая доля расходов на «вредные привычки» в Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%).

Россия по этому показателю занимает 25-е место – доля расходов граждан страны на спиртное и табак составила 3%. Такой же показатель в Белоруссии, примерно столько же на вредные привычки тратят в Хорватии, Чехии и Нидерландах (2,9%), Словакии (3,1%).

Оценивались также расходы домохозяйств европейских стран на кафе, рестораны и отели. Самые высокие траты на общепит и гостиницы в структуре расходов – в Швейцарии (11%), за ней следуют Греция (10,8%) и Испания (9,9%). Самые низкие траты – у жителей Румынии и Молдавии (по 1,9%). Низкие показатели также наблюдаются в Белоруссии (2,8%), на Украине и в Хорватии (по 2,9%). Российские семьи тратят на услуги общественного питания и отели 3,5% своего бюджета.

Также были изучены расходы жителей стран Европы на досуг и культуру. Лидерами стали экономически благополучные западноевропейские страны – Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Причем у первых двух государств доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду. Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше – в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).

Расчеты проводились по данным национальных статистических служб. При составлении рейтинга анализировались бюджеты домохозяйств. Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 года.