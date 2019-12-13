Минфин США снял санкции с шести российских компаний

Министерство финансов США исключило из санкционного списка шесть компаний из России.

Об этом говорится в опубликованном ведомством документе, передает РИА «Новости».

Напомним, 5 декбря Вашингтон ввел новые санкции в отношении нескольких россиян и российских компаний. Газета ВЗГЛЯД писала, чем эти санкции отличаются от прежних