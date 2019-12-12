Познер назвал «высшее человеческое качество»

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что высшим человеческим качеством считает доброту.

«Для меня высшее человеческое качество – это доброта. Это высшее проявление человеческих качеств», – заявил телеведущий, слова которого приводятся на его сайте.

По его словам, «смелость – это хорошо, это важно, но не главное». Кроме того, отметил телеведущий, «есть разные виды смелости». «Есть военная, когда есть чувство локтя и ощущение, что мы все вместе; есть гражданская, когда нужно встать и сказать то, что другим не очень понравится; и есть личная, когда отношения между мужчиной и женщиной, это тоже очень непростая отвага», – объяснил Познер.

Страх он назвал «естественным проявлением человеческого характера», который «нас спасает». «Когда человек ничего не боится, он не смелый, он просто ничего не преодолевает. А смелый человек преодолевает страх. Человек должен отдавать себе в этом отчет», – добавил телеведущий.