Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.

Военные США в Сирии считают, что возможные атаки со стороны России, Сирии, Ирана или Турции потенциально опаснее, чем угроза со стороны террористической организации «Исламское государство*».

В ответ Пентагон дал очень «расплывчатые указания», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Издание считает, что в сложившейся ситуации виноват глава американского государства Дональд Трамп, который занял противоречивую позицию относительно военного присутствия США в Сирии. Источники заявляют, что сейчас силы США «охраняют» нефтяные месторождения, но их основная цель – по-прежнему борьба с ИГ*.

Напомним, Трамп заявил, что США взяли под контроль месторождения сирийской нефти ради победы над «Исламским государством*» и теперь могут делать с ней все, что захотят.

6 декабря стало известно о нападении на американскую военную базу в Сирии.

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