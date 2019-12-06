Стало известно о нападении на американскую военную базу в Сирии

Группа людей атаковала американскую военную базу на юго-востоке Сирии, сообщили местные СМИ.

Как передает государственный телеканал Al-Ikhbariya, речь идет о незаконной базе США на нефтяном месторождении «Омар» на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

При этом нападение совпало по времени с прибытием грузовиков с военной техникой.

«Американские оккупанты ответили на атаку артиллерийским обстрелом и светозвуковыми гранатами», – передает РИА «Новости» сообщение канала.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США взяли под контроль месторождения сирийской нефти ради победы над «Исламским государством*» (запрещено в России) и теперь могут делать с ней все, что захотят.

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