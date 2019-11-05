Песков напомнил позицию Путина по газовым переговорам с Украиной

Позиция президента Владимира Путина по вопросу переговоров с Киевом о транзите российского газа уже была озвучена и не изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Здесь, с тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось. Поэтому позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос об уровне и качестве переговоров с Киевом по поводу транзита российского газа и почему звучит риторика, что не исключена приостановка транзита газа через Украину.

Песков также заявил, что продолжение задействования арбитража в переговорах России и Украины по газу делает невозможным достижение каких-либо договоренностей. «Об этом говорил президент Путин, выступая на пресс-конференции в Будапеште», – напомнил Песков.

Путин в Будапеште 30 октября заявил, что Россия готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны.

Между тем во вторник глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией. По его словам, сейчас в ПХГ страны рекордное количество газа, чтобы пройти отопительный сезон.

В то же время украинский «Нафтогаз» пообещал снизить сумму исковых требований, связанных с пересмотром ставки транзита на российский газ, до менее 2 млрд долларов, если транзит газа будет сохранен.