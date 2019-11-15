Россиянина отдали под суд за попытку украсть тигренка из зоопарка

Прокуратура Оренбургской области передала в суд дело против местного жителя за попытку украсть из зоопарка амурского тигренка, сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел в июне в Бузулуке, где расположился гастролировал зоолунапарк «БАРС». Пьяный местный открыл клетку с тиграми и пытался выкрасть тигренка по кличке Гектор. В это время проснулась тигрица, которая несколько раз ударила мужчину лапами, ранив его когтями, передает РИА «Новости».

В неудавшегося похитителя было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на тайное хищение имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере».

«Бузулукская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в районный суд для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре.