Опубликовано видео высадки десанта ВС России на бывшей американской базе в Сирии

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры высадки с вертолетов подразделений российских военных на аэродром на севере Сирии, где ранее находилась брошенная американцами база.

На ролике виден момент высадки военнослужащих и приземление на аэродроме десантно-штурмовых вертолетов Ми-35. Кроме этого, на видео запечатлены личные вещи и инвентарь, оставленные в спешке американскими военными, а также инфраструктура базы, включая казарму и импровизированный тренажерный зал, передает РИА «Новости».

Ранее военная полиция Минобороны России взяла под охрану аэродром и территорию американской военной базы близ Кобани на севере Сирии.

В четверг стало известно, что США окончательно вывели войска из сирийского Кобани. В тот же день в аэропорт Эль-Камышлы на севере Сирии перебросили зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» для прикрытия российских боевых вертолетов, перебазированных с авиабазы Хмеймим.

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