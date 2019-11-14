В Красноярске отменили посвящение в кадеты из-за скандала с японским мечом

Директор кадетского корпуса в Железногорске Красноярского края Владимир Войнов сообщил, что традиционная процедура посвящения выпускников отменена после скандала, вызванного публикацией в соцсетях фотографий с посвящения, где якобы используется «оружие японских офицеров» – меч-катана.

«Эту процедуру посвящения для выпускных классов мы придумали вместе с ребятами. Ребята сами были инициаторами и очень хотели, чтобы была некая процедура, похожая на посвящение в рыцари. Проводится она обычно в начале года, после окончания первой четверти – в середине октября. После всей этой шумихи в прессе и Сети мы временно решили приостановить. Но ребята уже просят сами возродить традицию», – сказал Войнов, передает РИА «Новости».

Директор учебного заведения отметил, что речь идет о процедуре посвящения именно выпускных классов, а не кадетов в целом. Кроме того, она практикуется уже несколько лет.

Войнов также сообщил, что фотография, опубликованная в соцсетях, сделана в позапрошлом году. Сам меч был подарен директору в конце 90-х годов учениками, которым он преподавал боевые искусства. Меч произведен в Китае и не является катаной, а только похож на нее. Руководитель кадетского корпуса отметил, что у них также есть казацкие шашки, возможно, в будущем именно их будут использовать при посвящении выпускников.

Ранее в соцсети Facebook были опубликованы фото с посвящения. Автора публикации возмутило, что при посвящении «будущих офицеров российской армии» применяется «оружие японских офицеров». По его мнению, меч на фото – это японская катана. Фото быстро распространилось в Сети.

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