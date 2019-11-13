Нургалиев заявил, что самбо может решать задачи обеспечения госбезопасности

Самбо может решить ряд государственных задач по обеспечению безопасности Российской Федерации, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

В среду в Москве состоялось заседание оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 80-летию самбо.

«Самбо как вид спорта может решить несколько государственных задач в обеспечении безопасности страны. Инициативы по развитию самбо были поддержаны президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», – передает ТАСС слова Нургалиева.

Тем временем вице-премьер России Ольга Голодец встретилась с победителями чемпионата мира по самбо и боевому самбо

Россияне стали обладателями первого общекомандного места, завоевав 20 золотых наград по итогам чемпионата мира, который завершился 10 ноября в южнокорейском Чхонджу.

«20 золотых медалей – это очень убедительная, красивая победа. Самбо – это особенный для нас вид спорта, наша философия, не просто спорт, а способность защитить слабого. Эта философия должна нестись в школы, распространяться. Призываю вас к тому, чтобы свои навыки и знания вы несли в массы, несли людям», – сказала Голодец.

Она добавила, что хотелось бы, чтобы Москва приняла чемпионат мира в 2021 году.

«Ведь самбо – наш исторический вид спорта, наша команда радует успехами на международных турнирах. Трансляцию последнего чемпионата мира посмотрели более 60 стран, а зрительская аудитория превысила миллион человек», – добавила Голодец.

Напомним, в феврале в Токио прошел чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России.